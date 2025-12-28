Cosa accadrebbe se, per una volta, fossimo costretti a vivere davvero la vita di qualcun altro? Non per gioco, non per scelta, ma per necessità. "Se fossi te" adopera questa domanda per imbastire una favola contemporanea ambientata in pieno inverno e attraversata dallo spirito del Natale, un. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Se fossi te, la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci stasera e domani in tv: trama e cast

Leggi anche: Se Fossi te, la serie tv con Marco Bocci e Laura Chiatti in tv: data, trama e cast

Leggi anche: ? “Se fossi te”: Laura Chiatti e Marco Bocci si scambiano le vite su Rai 1

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Se fossi te, una favola natalizia con Laura Chiatti e Marco Bocci; ‘Se fossi te’, Marco Bocci e Laura Chiatti nella favola natalizia di Rai1; Marco Bocci e Laura Chiatti: «Che strano effetto essere l’uno nei panni dell’altra in “Se fossi te”; Se Fossi Te, Chiatti e Bocci l'una nel corpo dell'altro su Rai1 / VIDEO.

'Se fossi te', la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci: anticipazioni, quante puntate, quando finisce - Stasera 28 dicembre su Rai 1 debutta la miniserie di Rai 1 che racconta un Natale diverso con Laura Chiatti e Marco Bocci: ecco le anticipazioni ... libero.it

Se Fossi Te, doppia coppia: video intervista con Laura Chiatti e Marco Bocci - Coppia nella vita e per la prima volta sul piccolo schermo quella composta da Marco Bocci e Laura Chiatti. comingsoon.it