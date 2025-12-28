Se fossi te in onda stasera su Rai1 di cosa parla la serie con Laura Chiatti e Marco Bocci | trama e cast
Stasera in onda su Rai1 Se fossi te, serie tv con Laura Chiatti e Marco Bocci. La fiction in due puntate racconta la storia dell'operaio Massimo Mancuso e dell'imprenditrice Valentina Sangiorgi che si scambiano i corpi. Nel cast anche Nino Frassica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Se fossi te, la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci stasera e domani in tv: trama e cast
Leggi anche: Se Fossi te, la serie tv con Marco Bocci e Laura Chiatti in tv: data, trama e cast
'Se fossi te', l'amore di Laura Chiatti e Marco Bocci nella fiction Rai: anticipazioni e quante puntate; Natale con la Rai; Inizia stasera “Se fossi te”, la favola di Natale con Laura Chiatti, Marco Bocci e Nino Frassica; Se fossi te, la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci stasera e domani in tv: trama e cast.
Se fossi te in onda stasera su Rai1, di cosa parla la serie con Laura Chiatti e Marco Bocci: trama e cast - La fiction in due puntate racconta la storia dell’operaio Massimo Mancuso e dell’imprenditrice Valentina Sangiorgi che si ... fanpage.it
'Se fossi te', la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci: anticipazioni, quante puntate, quando finisce - Stasera 28 dicembre su Rai 1 debutta la miniserie di Rai 1 che racconta un Natale diverso con Laura Chiatti e Marco Bocci: ecco le anticipazioni ... libero.it
Inizia stasera “Se fossi te”, la favola di Natale con Laura Chiatti, Marco Bocci e Nino Frassica - Una battuta che si trasforma in realtà: Su Rai 1, in due serate, la nuova miniserie Se fossi te, con Marco Bocci, Laura Chiatti, Frassica. msn.com
SE FOSSI TE (2025) | Promo tv della fiction Rai con Laura Chiatti e Marco Bocci
Da marito e moglie a colleghi. L'intervista ai due attori protagonisti della fiction "Se fossi te", in onda il 28 e 29 dicembre su Rai1 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.