Se fossi te anticipazioni seconda e ultima puntata del 29 dicembre | come finisce la serie con Chiatti e Bocci
Ecco le anticipazioni della seconda e ultima puntata della fiction
Le anticipazioni della seconda e ultima puntata della fiction Se fossi te, in onda lunedì 29 dicembre su Rai1. Nel finale della miniserie con Laura Chiatti, Marco Bocci e Nino Frassica, Massimo dovrà sfuggire ai bollenti spiriti del marito dell'imprenditrice, mentre Valentina scoprirà la malattia di Pietro. Infine, lo scambio dei corpi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: "Se fossi te" è la commedia natalizia su Rai 1 il 28 e 29 dicembre con Laura Chiatti e Marco Bocci protagonisti. Tra risate e riflessione
Leggi anche: Se Fossi te, la serie tv con Marco Bocci e Laura Chiatti in tv: data, trama e cast
