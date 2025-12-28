Scuole il Santa Caterina - Amendola rischia lo smantellamento | scatta la protesta

A Salerno, l’I.I.S.S. “Santa Caterina da Siena–Amendola” rischia di essere smantellato a causa del piano di dimensionamento scolastico regionale per il 2026/2027. La decisione ha suscitato una protesta tra studenti, insegnanti e genitori, preoccupati per il futuro dell’istituto e della zona orientale della città. La vicenda evidenzia le tensioni legate alla riorganizzazione del sistema scolastico locale.

Scatta la protesta all'I.I.S.S. "Santa Caterina da Siena–Amendola" di Salerno contro il piano di dimensionamento scolastico regionale per l'anno 20262027 che prevede lo smembramento dell'istituto della zona orientale della città. Docenti e genitori dicono no a una decisione che, di fatto.

