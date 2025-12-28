screening gratuito col lions club una giornata per la prevenzione

"Questa sì che è una cosa ben fatta! Complimenti!” è stato il commento favorevole di uno dei 27 cittadini che lo scorso 14 dicembre ha aderito spontaneamente all’importante attività di screening, totalmente gratuita, organizzata dal Lions Club di Copparo, presso la sala “Urban Center Sogni“ di Tresigallo. Sensibilizzare la comunità alla prevenzione, attraverso controlli non invasivi per la misurazione della vista, dell’udito e della glicemia, il nobile obiettivo. Le prestazioni offerte, accompagnate da informazioni chiare e dettagliate, hanno migliorato la consapevolezza delle persone coinvolte circa il loro stato di salute rispetto alle tre aree mediche interessate dal servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

