Scorte di gas l’Italia guida l’Europa mentre la Germania è in difficoltà
Le scorte di gas naturale in Italia restano sopra la soglia del 75%, un livello che consente di affrontare l’inverno con maggiore tranquillità rispetto ad altri grandi Stati membri. Secondo i dati diffusi dalla Gas Infrastructure Europe (Gie), l’indice di riempimento degli stoccaggi italiani si attesta al 75,72%, pari a 153,95 terawattora (TWh). Si tratta di un valore leggermente inferiore rispetto ai 160,1 TWh registrati nello stesso periodo del 2024, ma comunque sufficiente a mantenere l’ Italia al primo posto in Europa. Il confronto con Germania e Europa. Il confronto con la Germania è particolarmente significativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
