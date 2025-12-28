Scoperto in un condominio uno zaino con 200 cartucce bombe carta e petardi

Nella notte ad Aprilia, nel quartiere Toscanini, le forze dell’ordine hanno scoperto uno zaino contenente circa 200 cartucce, bombe carta e petardi. Due pattuglie dei carabinieri, intervenute dopo aver udito un boato, hanno rinvenuto un petardo inesploso lungo via Inghilterra. L’episodio evidenzia la presenza di materiali esplosivi nel quartiere, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla prevenzione di eventuali reati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.