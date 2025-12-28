Scoperto in un condominio uno zaino con 200 cartucce bombe carta e petardi
Nella notte ad Aprilia, nel quartiere Toscanini, le forze dell’ordine hanno scoperto uno zaino contenente circa 200 cartucce, bombe carta e petardi. Due pattuglie dei carabinieri, intervenute dopo aver udito un boato, hanno rinvenuto un petardo inesploso lungo via Inghilterra. L’episodio evidenzia la presenza di materiali esplosivi nel quartiere, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla prevenzione di eventuali reati.
Un boato è stato avvertito nel cuore della notte. Siamo nel quartiere Toscanini, ad Aprilia. Due pattuglie dei carabinieri della stazione locale e della sezione radiomobile, hanno sentito l'esplosione e poi, transitando su via Inghilterra, hanno rinvenuto a terra un petardo inesploso. Hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Scoperto con un arsenale di bombe carta e la cocaina: scatta l’arresto per un 37enne
Leggi anche: Nesima, in auto aveva bombe carta, candelotti e petardi molto pericolosi: nei guai 32enne
TRIS Siracusa. . Scoperte droga e munizioni in un condominio. L’ultimo controllo è stato effettuato dai poliziotti, con il supporto degli agenti della squadra cinofili, nel quartiere San Giovanni Galermo - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.