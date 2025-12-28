Scontro tra due auto fuori città | bambina di tre anni in codice rosso

Un incidente stradale fuori città a Mesagne ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di una bambina di tre anni e della madre. La piccola è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione.

MESAGNE - Una bambina di tre anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Perrino" di Brindisi, insieme alla madre, in seguito a un incidente stradale. Due auto coinvolte, è avvenuto sulla circonvallazione di Mesagne nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre 2025. Una volta in.

