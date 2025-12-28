Scontro fra auto sulla statale | paura per cinque persone

Sabato pomeriggio, 27 dicembre, lungo la strada statale 237 si è verificato un incidente tra due veicoli, coinvolgendo cinque persone. L’accaduto ha causato preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per assistere i coinvolti e gestire la situazione. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro.

Un brutto incidente avvenuto sabato pomeriggio, 27 dicembre, lungo la strada statale 237 ha coinvolto due auto, che si sono accidentalmente scontrate. È successo all’altezza di Storo, in direzione Madonna di Campiglio, nelle vicinanze di un punto di rifornimento.Ancora non si conoscono con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Scontro fra auto sulla statale: paura per cinque persone Leggi anche: Scontro tra auto sulla Statale: un morto e cinque feriti Leggi anche: Scontro sulla statale, tre auto coinvolte: paura per un 18enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Paura sulla Statale, scontro tra due auto: una finisce contro la pompa di benzina; Paura per lo scontro fra due auto all’incrocio a Monterchi; Paura sulla Statale, scontro tra due auto: una finisce contro la pompa di benzina; Mamma e figlie neonate investite a Riccione sulle strisce, paura sulla Statale 16. Paura sulla Statale, scontro tra due auto: una finisce contro la pompa di benzina - Un brutto incidente avvenuto sabato pomeriggio, 27 dicembre, lungo la strada statale 237 ha coinvolto due auto, che si sono accidentalmente scontrate. bresciatoday.it

Mamma e figlie neonate investite a Riccione sulle strisce, paura sulla Statale 16 - Da capire la dinamica dell’impatto: gli agenti sono ancora impegnati nella ricostruzione dell’incidente. msn.com

Scontro sulla Statale 17 a Pettoranello: tre feriti, strada bloccata tra Campobasso e Isernia - Tre feriti, intervento di vigili del fuoco e 118, traffico deviato ... primonumero.it

Da Jovem Pan ao mundo: André Marinho revela bastidores da mídia, política e poder | Podcast 3 IRMÃOS

Leggi l'articolo - Scontro fra due auto a Sandigliano: intervengono i Carabinieri - facebook.com facebook

Cagliari, scontro auto-scooter sull’Asse Mediano: traffico in tilt x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.