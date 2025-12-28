Sconcerto durante il tirocinio Tfa acqua marrone e odore di fogna invadono aula | il video

Durante il tirocinio Tfa, gli studenti si sono trovati di fronte a una situazione inaspettata: acqua marrone e odore di fogna hanno invaso l’aula, creando disagio e preoccupazione. Nonostante la scelta della sede fosse stata accettata consapevolmente, nessuno si aspettava un episodio simile. Di seguito, il video che documenta quanto accaduto e le reazioni degli studenti coinvolti.

