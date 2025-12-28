Sconcerto durante il tirocinio Tfa acqua marrone e odore di fogna invadono aula | il video
Durante il tirocinio Tfa, gli studenti si sono trovati di fronte a una situazione inaspettata: acqua marrone e odore di fogna hanno invaso l’aula, creando disagio e preoccupazione. Nonostante la scelta della sede fosse stata accettata consapevolmente, nessuno si aspettava un episodio simile. Di seguito, il video che documenta quanto accaduto e le reazioni degli studenti coinvolti.
"Abbiamo accettato di buon grado la nuova sede del Tfa, nonostante sapessimo bene a quale sacrificio andassimo incontro, ma non avremmo mai immaginato che potesse succedere un imprevisto del genere". Con queste parole una specializzanda ha commentato quanto accaduto questa mattina, domenica 28. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
