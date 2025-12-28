Scomparso. Daniele Morante, nipote di Elsa.

GROSSETO Addio a Daniele Morante (foto), scrittore, linguista, consulente editoriale e traduttore. Il nipote della scrittrice Elsa Morante è morto lunedì scorso a Roma. Il prossimo 10 gennaio avrebbe compiuto 82 anni. Viveva nella Capitale da 23 anni, ma l’ultimo saluto glielo darà Grosseto, città dove era nato nel 1944. La cerimonia funebre avrà luogo domani al crematorio di Sterpeto a Grosseto alle 16. Morante ha dedicato un’ampia parte della sua vita alla custodia, alla conoscenza e alla divulgazione dell’opera della zia Elsa. Ha curato il volume ’L’amata. Lettere di e a Elsa Morante’ (Einaudi, 2012), vincitore del premio Vittoria Aganoor Pompilji nel 2013. 🔗 Leggi su Lanazione.it

