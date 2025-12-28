Scomparso Daniele Morante nipote di Elsa
GROSSETO Addio a Daniele Morante (foto), scrittore, linguista, consulente editoriale e traduttore. Il nipote della scrittrice Elsa Morante è morto lunedì scorso a Roma. Il prossimo 10 gennaio avrebbe compiuto 82 anni. Viveva nella Capitale da 23 anni, ma l’ultimo saluto glielo darà Grosseto, città dove era nato nel 1944. La cerimonia funebre avrà luogo domani al crematorio di Sterpeto a Grosseto alle 16. Morante ha dedicato un’ampia parte della sua vita alla custodia, alla conoscenza e alla divulgazione dell’opera della zia Elsa. Ha curato il volume ’L’amata. Lettere di e a Elsa Morante’ (Einaudi, 2012), vincitore del premio Vittoria Aganoor Pompilji nel 2013. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: 'Cantiere Morante', due incontri dedicati a Elsa Morante con Tiziana De Rogatis e Marzia Coronati
Leggi anche: Tutte le storie di Elsa Morante in tre incontri
Scomparso. Daniele Morante, nipote di Elsa.
Scomparso. Daniele Morante, nipote di Elsa - GROSSETO Addio a Daniele Morante (foto), scrittore, linguista, consulente editoriale e traduttore. msn.com
Cosa è successo a Lino De Luca L'uomo è scomparso da San Daniele del Friuli (#Udine). La sua auto ritrovata a #Tolmezzo il #24dicembre 2017, di lui nessuna traccia. Era lui l'uomo in bici nel video Qualcuno ha informazioni utili [VIDEO INTEGRALE] - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.