Scomparsa a 91 anni Brigitte Bardot dal cinema alla difesa degli animali

È venuta a mancare a 91 anni Brigitte Bardot, iconica attrice francese. La sua carriera nel mondo del cinema ha lasciato un’impronta significativa, e successivamente ha dedicato il suo impegno alla tutela degli animali. La notizia è stata comunicata dalla fondazione a lei intitolata.

ROMA (ITALPRESS) – E' morta a 91 anni l'attrice francese Brigitte Bardot. Ad annunciare la scomparsa la Fondazione che porta il suo nome. Con lei se n'è andata una delle ultime icone del cinema francese. Nata a Parigi il 28 settembre 1934, la Bardot ha avuto due vite: la prima, quella scintillante del cinema e del jet set; e la seconda, da oltre cinquant'anni, dedicata esclusivamente alla difesa dei diritti degli animali attraverso la fondazione da lei creata. Il primo amore, però, è la danza che, in un'infanzia difficile, le regala dei momenti di gioia. Quando è ancora un'adolescente prende parte a servizi fotografici di moda per la rivista Elle e viene notata dal regista Marc Allègret che decide di incontrarla per un suo film nonostante l'opposizione dei genitori.

