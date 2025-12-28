Scienze dei materiali. Studiamo alternative ai chimici per sempre.

Irene Tagliaro, 34 anni, ha alla spalle una laurea in Chimica, un dottorato in Scienze dei materiali in Bicocca e un’esperienza di ricerca ad Harvard. È tra i Giovani Talenti under 36 premiati quest’anno all’università di Milano-Bicocca. Come si è sviluppato il suo percorso nel mondo della ricerca? "Al rientro in Italia ho iniziato a collaborare con piccole e medie imprese per attività di ricerca e sviluppo. Sono rientrata in Bicocca con un post-doc e sono stata assunta su un progetto europeo, dopodiché ho vinto un concorso: sono ricercatore a tempo determinato da un annetto". Di cosa si occupa? "Di polisaccaridi: sono biopolimeri che possono essere utilizzati in sostituzione di altri materiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

