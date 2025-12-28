Sci alpino Peterlini | Devo ancora trovare il mio ritmo; Della Mea | Sensazioni sempre migliori l’errore ci sta

Al termine dello slalom speciale femminile di Semmering, ultima gara del 2025, il bilancio per l’Italia non è positivo. Peterlini ha dichiarato di dover ancora trovare il suo ritmo, mentre Della Mea ha sottolineato come le sensazioni migliorino, anche se l’errore è parte del percorso. Questi risultati evidenziano le sfide e le prospettive future delle atlete azzurre nello sci alpino.

Bilancio complessivamente negativo per l’Italia al termine dello slalom speciale femminile di Semmering, ultima gara dell’anno solare 2025 per la Coppa del Mondo di sci alpino. Martina Peterlini è stata l’unica azzurra a raccogliere punti, centrando un buon quindicesimo posto e proseguendo il suo percorso di crescita dopo aver cominciato in ritardo la stagione per problemi fisici, mentre Lara Della Mea è arrivata 23ma restando però fuori dal tempo massimo in seguito ad un grave errore nella seconda manche che le è costato probabilmente un piazzamento tra l’ottava e la decima piazza. Eliminate nella prima discesa tutte le altre italiane, penalizzate da pettorali molto alti in condizioni di pista veramente critiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, Peterlini: “Devo ancora trovare il mio ritmo”; Della Mea: “Sensazioni sempre migliori, l’errore ci sta” Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Peterlini e Della Mea a caccia della rimonta! Shiffrin per il poker Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Peterlini risale, Della Mea a caccia della rimonta! Shiffrin per il poker Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Azzurre sulla 'Aloch' con Peterlini in ripresa. 'Tina' racconta tutto: 'E' stato molto complicato col ginocchio, ora sto bene'; Peterlini migliore azzurra nell'ultimo slalom dell'anno, riguardala; Sci alpino, gigante femminile: vince Scheib, Della Mea settima, Sofia Goggia ottava ?? Semmering Approfondisci qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-slalom-gigante-speciale-sofia-goggia-asja-ze; Sci Alpino, domani dalle 10 il gigante femminile: Sofia Goggia guida le 8 azzurre - Domani il gigante di Semmering con diretta streaming su Rainews.it. Sci alpino, Peterlini: “Devo ancora trovare il mio ritmo”; Della Mea: “Sensazioni sempre migliori, l’errore ci sta” - Bilancio complessivamente negativo per l'Italia al termine dello slalom speciale femminile di Semmering, ultima gara dell'anno solare 2025 per la Coppa ... oasport.it

Shiffrin, rimonta eroica a Semmering e 5 su 5 in slalom! Lara Colturi torna sul podio, 15ª Peterlini e 23ª Della Mea - Giù dal podio dopo la prima manche, Shiffrin realizza il miglior tempo nella seconda su una pista segnata e trionfa anche nello slalom di Semmering. eurosport.it

Sci alpino, Coppa del Mondo. Slalom speciale di Semmering: iniziata la seconda manche, Camille Rast in testa dopo la prima La favorita Mikaela Shiffrin in ritardo: è quarta. Lara Della Mea 13esima. Debutto amaro per la 16enne napoletana D'Antonio: è fuori. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.