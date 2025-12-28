Sci alpino femminile slalom oggi a Semmering | a che ora e dove vederlo in diretta
Oggi, domenica 28 dicembre, a Semmering, in Austria, si disputa lo slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino femminile, l'ultima gara del 2025, prima che la stagione olimpica inizi ufficialmente con il gigante e lo slalom del 3-4 gennaio a Kranjska Gora, in Slovenia.Mikaela Shiffrin è. 🔗 Leggi su Today.it
Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Semmering slalom gigante e slalom: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci alpino, gigante femminile: vince Scheib, Della Mea settima - Scheib vince in casa, Della Mea settima; Le convocate per gigante e slalom femminile a Semmering: due le novità; Slalom gigante femminile in Austria: i risultati LIVE.
A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Semmering, tv, streaming - È il momento dell'ultimo sforzo prima di una breve pausa per le festività di fine anno. oasport.it
LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2025 in DIRETTA: debutta Giada D’Antonio! Shiffrin contro tutte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Sennering (Austria), valevole per la ... oasport.it
Slalom Gigante Femminile Semmering: Scheib delizia il suo pubblico, per Della Mea miglior risultato in Coppa del Mondo - Lena Duerr chiude a 1 secondo e 76 da Hector; a seguire Mikaela Shiffrin, già conquistatrice della Panorama altre sette volte in carriera. sport.virgilio.it
Sci alpino, gigante femminile: vince Scheib, Della Mea settima, Sofia Goggia ottava Semmering Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-slalom-gigante-speciale-sofia-goggia-asja-ze - facebook.com facebook
Sci alpino, gigante femminile: vince #Scheib, #DellaMea settima, Sofia #Goggia ottava Semmering #FISAlpine #27dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… x.com
