Schianto vicino alla galleria muore centauro di 43 anni
Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Montecreto, vicino alla galleria, provocando la morte di un centauro di 43 anni. L’incidente rappresenta un’altra perdita nel bilancio di incidenti di quest’anno, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.
Modena, 28 dicembre 2025 – Tragedia della strada, l’ennesima di questo 2025, oggi pomeriggio a Montecreto. Erano circa le 16 quando, in uscita dalla galleria di Strettara si sono scontrate un’auto e una moto che procedevano in direzioni opposte. Venne aggredito con l’acido, morto il dottor Stefano Tondi La dinamica dell’incidente. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: da una prima ricostruzione pare che la Toyota Chv stesse procedendo verso Riolunato quando ha impattato contro la Ducati. La vittima e i feriti. La moto è finita sotto la vettura non lasciando scampo al centauro, 43 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Schianto fatale, muore centauro di 50 anni
Leggi anche: Paolo Colucci, muore a 43 anni nell’incidente dopo lo schianto in piazza a Cavezzo
Vince Zampella morto in un incidente a Los Angeles, Ferrari in fiamme nello schianto all'uscita dalla galleria; Gianpaolo Zanatta morto a 61 anni sulla statale Alemagna dopo l'impatto con un'auto: la sua moto sbalzata a 30 metri. Cinque persone ferite; Incidente mortale nella galleria tra Vico Equense e Castellammare nel giorno di Natale: la vittima è Rosaria Lauro; Incidente fatale con la moto tra Torbole e Malcesine, muore a 34 anni.
Schianto nel Napoletano, Rosaria muore il giorno di Natale - Il violento scontro tra due auto in mattinata è costato la vita a una donna originaria di Meta di Sorrento, Rosaria Lauro. internapoli.it
Schianto con l’auto contro un pino, muore a 22 anni vicino casa. Tragedia sulla strada da incubo - L’auto finisce contro un pino e in quella corsa finisce anche la vita di un ragazzo di 22 anni. lanazione.it
Schianto scooter-Suv fuori dalla galleria Risorgimento, Leonardo muore una settimana dopo. L'atleta della Stamura aveva 24 anni. Donati gli organi - L'atleta della Sef Stamura, giavellottista, 24 anni, è morto ieri all’ospedale di Torrette dopo una settimana di coma in seguito all'incidente stradale ... corriereadriatico.it
SCHIANTO MORTALE | L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 60 che collega il capoluogo a Santa Croce, in contrada Cisternazzi, vicino all’ospedale Giovanni Paolo II facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.