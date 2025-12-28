Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Montecreto, vicino alla galleria, provocando la morte di un centauro di 43 anni. L’incidente rappresenta un’altra perdita nel bilancio di incidenti di quest’anno, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

Modena, 28 dicembre 2025 – Tragedia della strada, l’ennesima di questo 2025, oggi pomeriggio a Montecreto. Erano circa le 16 quando, in uscita dalla galleria di Strettara si sono scontrate un’auto e una moto che procedevano in direzioni opposte. Venne aggredito con l’acido, morto il dottor Stefano Tondi La dinamica dell’incidente. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: da una prima ricostruzione pare che la Toyota Chv stesse procedendo verso Riolunato quando ha impattato contro la Ducati. La vittima e i feriti. La moto è finita sotto la vettura non lasciando scampo al centauro, 43 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto vicino alla galleria, muore centauro di 43 anni

