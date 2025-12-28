Un incidente, avvenuto verso le ore 7 di domenica 28 dicembre, sta provocando rallentamenti e code, lungo l'autostrada A1, tra il casello di Fidenza e il bivio per l'A15 Parma-La Spezia. L'allarme è scattato poco prima delle ore 7 tra il chilometro 96 e il chilometro 110 in direzione Bologna. Sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Schianto tra più veicoli lungo l'autostrada A1: feriti e code

Leggi anche: Schianto tra sei auto lungo l'autostrada A1, feriti e code di 5 chilometri

Leggi anche: Schianto lungo l'autostrada A1: code di 5 chilometri tra Fiorenzuola e Fidenza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incidente in Tangenziale più auto coinvolte | traffico in tilt; Schianto tra più auto chilometri di coda in autostrada; Maxi incidente ad Arosio scontro tra più auto in via Roma | sei persone coinvolte soccorsi in codice rosso.

Schianto tra 3 auto: cinque persone finiscono in ospedale, anche due minori -> https://www.nordest24.it/incidente-la-valle-agordina-tre-veicoli-ferit - facebook.com facebook