Schianto mortale in Appennino motociclista 43enne muore all' imbocco della galleria

Nel pomeriggio di giovedì, un incidente mortale si è verificato sull'Appennino modenese, lungo la statale 12 all'imbocco della galleria di Strettara, in prossimità di Pievepelago. Un motociclista di 43 anni ha perso la vita in seguito allo scontro, avvenuto poco dopo le 16. L'incidente ha provocato l'interruzione temporanea della viabilità e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Tragedia nel pomeriggio di giovedì sull'Appennino modenese. Pochi minuti dopo le ore 16, infatti, si è verificato un incidente lungo la statale 12, proprio all'imbocco della galleria di Strettara (dal lato verso Pievepelago). Una moto si è scontrata con una Toyota Chv, per una dinamica ancora in.

