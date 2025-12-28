Scafati espugna il PalaDelMauro | Avellino piegata nel derby campano

Nel match tra Avellino e Scafati al PalaDelMauro, le due squadre si sono affrontate in un incontro di grande intensità, simile a una partita di playoff. La sfida ha visto la Givova Scafati imporsi su un’Avellino che ha cercato di mantenere il ritmo, offrendo un confronto equilibrato e appassionante. Un derby campano che ha messo in evidenza l’importanza di ogni singola giocata e il valore delle rivalità locali nel basket italiano.

Al PalaDelMauro si è giocato in un clima da playoff un derby in piena regola tra l'Unicusano Avellino Basket e la Givova Scafati.A prevalere è stata la squadra ospite con il punteggio di 72-80.Il team gialloblù ha sfruttato le difficoltà biancoverdi, scesi in campo con un paio di giocatori in.

