Scafati espugna il PalaDelMauro | Avellino piegata nel derby campano

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Avellino e Scafati al PalaDelMauro, le due squadre si sono affrontate in un incontro di grande intensità, simile a una partita di playoff. La sfida ha visto la Givova Scafati imporsi su un’Avellino che ha cercato di mantenere il ritmo, offrendo un confronto equilibrato e appassionante. Un derby campano che ha messo in evidenza l’importanza di ogni singola giocata e il valore delle rivalità locali nel basket italiano.

Al PalaDelMauro si è giocato in un clima da playoff un derby in piena regola tra l’Unicusano Avellino Basket e la Givova Scafati.A prevalere è stata la squadra ospite con il punteggio di 72-80.Il team gialloblù ha sfruttato le difficoltà biancoverdi, scesi in campo con un paio di giocatori in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

scafati espugna il paladelmauro avellino piegata nel derby campano

© Avellinotoday.it - Scafati espugna il PalaDelMauro: Avellino piegata nel derby campano

Leggi anche: Derby Campano al PalaDelMauro: Scandone Avellino – Pallacanestro Angri

Leggi anche: Derby Avellino-Scafati: il PalaDelMauro verso il sold-out

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Unicusano Avellino Basket, bilancio positivo e chiamata ai tifosi: “Riempite il DelMauro contro Scafati”; Unicusano Avellino Basket bilancio positivo e chiamata ai tifosi | Riempite il DelMauro contro Scafati.

Scafati, annunciato il nuovo coach: da Avellino arriva Crotti - Questo il comunicato apparso sul sito gialloblu da pochi minuti: "Il primo colpo del nuovo corso della Givova Scafati Basket è Alessandro Crotti: allenatore con mentalità vincente, attitudine allo ... sportmediaset.mediaset.it

Avellino Basket ko di preseason nel derby con Scafati - Tutto tranne che un’amichevole quella che è andata in scena al PalaDelMauro tra l’Avellino Basket e Scafati entrambe impegnate nel campionato di A2. ilmattino.it

Cividale espugna il Paladelmauro - La pausa forzata dal campionato fa male ad Avellino, che perde una chance per restare saldamente agganciata al treno dei playoff per la promozione in serie A. rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.