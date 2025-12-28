Scadenze fiscali di gennaio 2026 il calendario aggiornato dal 1° al 31

Ecco il calendario aggiornato delle scadenze fiscali di gennaio 2026, dal 1° al 31. Anche se il mese presenta meno adempimenti rispetto ad altri periodi, è importante rispettare le scadenze stabilite per evitare sanzioni e sanzioni. Una corretta pianificazione consente di iniziare l’anno fiscale con ordine e senza criticità.

Con il mese di gennaio ricomincia anche l’anno fiscale. Rispetto ad altri mesi è meno impegnativo, ma comunque non può essere sottovalutato. Vediamo l’agenda di adempimenti fiscali e contributivi che coinvolgono tutti, dai liberi professionisti alle imprese. Dalle scadenze Iva ai versamenti previdenziali, dagli Intrastat al canone Rai, il calendario di gennaio inizia il 15 e finisce il 31, occupando la seconda metà del primo mese del nuovo anno. 15 gennaio. Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco che applicano il regime agevolato della legge 3981991, il 15 gennaio è la data entro cui aggiornare il registro dei corrispettivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

