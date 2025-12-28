Scacco epocale agli antisemiti

L’antisemitismo rappresenta una minaccia persistente alla convivenza civile. La recente escalation di atti e discorsi di odio evidenzia l’importanza di contrastare con determinazione ogni forma di discriminazione. È fondamentale promuovere valori di rispetto e tolleranza per preservare la coesione sociale e tutelare le comunità colpite. Solo attraverso un impegno condiviso si può contrastare efficacemente questa piaga e rafforzare i principi di pace e solidarietà.

La devastazione della società, una campagna bellica ben riuscita contro la civiltà giudaico cristiana che l'Islam disprezza e ha giurato di battere, un'ondata mai vista di antisemitismo insanguinato: questo è stato il regalo collaterale di Mohammad Hannoun all'Italia mentre Hamas riceveva i milioni che aveva raccolto. La sua è la guerra santa scritta nei testi, nella carta di Hamas, nei libri di Al Banna: contro le democrazie, per i massacratori shahid di Hamas, per il dominio. Ed è stato bravo, una delle onde più alte dell'occupazione ideologica che crea nel mondo eccidi di ebrei come quello di Sidney, sinagoghe distrutte, graffiti, bandiere, studenti che picchiano studenti, orde. Hannoun è stato pervasivo, abile, deciso, ha persino creato la sua Flottilla dall'Italia, ha coinvolto i sindacati genovesi sulle banchine del porto

