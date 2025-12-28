Sarà difficile che Alcaraz vinca uno Slam nel 2026 il parere di uno storico doppista australiano

Continua a tenere banco la separazione tra Carlos Alcaraz ed il suo tecnico storico Juan Carlos Ferrero: ad intervenire in merito è l' ex doppista australiano Todd Woodbridge, vincitore di 22 tornei del Grand Slam, secondo il quale a beneficiare dalla fine di questa collaborazione sarà l' azzurro Jannik Sinner. Woodbridge all' account Instagram degli Australian Open, ha affermato: " Penso che sarà difficile per Carlos vincere uno Slam l'anno prossimo. Sappiamo che ne è capace, ma questo cambiamento mi sconcerta, in questa fase della sua carriera. Stiamo parlando di una delle migliori coppie giocatore-allenatore della storia ".

