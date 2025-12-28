Sara Di Vita muore a 15 anni l' ipotesi dell' intossicazione | ha mangiato pesce durante le feste

Sara Di Vita, 15 anni, è deceduta all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata ricoverata a seguito di un malore. L’ipotesi principale al momento è un’intossicazione alimentare, probabilmente causata dal consumo di pesce durante le festività. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’accaduto e garantire eventuali misure di tutela.

Sara Di Vita, una ragazza di 15 anni, è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da un paio di giorni.

