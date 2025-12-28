Sant’Anastasia il Presepe Vivente dei Giocondi conferma il suo valore identitario | tradizione viva da 45 anni

Sant’Anastasia conferma, anche quest’anno, il tradizionale Presepe Vivente dei Giocondi, un evento che da 45 anni rappresenta un momento importante per la comunità locale. Con radici profonde nella tradizione natalizia, questa iniziativa continua a testimoniare l’attaccamento alle proprie origini e alla cultura popolare. Un appuntamento che rinnovato ogni anno mantiene vivo il senso di identità e comunità, offrendo un’occasione di riflessione e di condivisione per residenti e visitatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Sant'Anastasia ha rinnovato anche quest'anno uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio. Il 24 e 26 dicembre si è svolta con grande partecipazione di pubblico la nuova edizione del Presepe Vivente dei Giocondi, un evento che da 45 anni rappresenta un punto fermo della tradizione popolare, culturale e religiosa del territorio. Il percorso presepiale ha preso vita attraverso scene statiche e dinamiche ispirate alla tradizione settecentesca napoletana, ricostruite con grande attenzione ai dettagli: botteghe artigiane, antichi mestieri, scene di vita quotidiana contadina, ambienti domestici e momenti di socialità popolare, fino alla rappresentazione centrale della Natività, ma anche una scena di denuncia moderna sulle guerre che continuano a portare alla fine della dignità umana.

