Santa Liberata. Finalmente soldi per il canale.

ORBETELLO Imboccatura di Santa Liberata: la Regione finanzia la riqualificazione. Una notizia attesa per anni è finalmente arrivata a mettere la parola fine a una situazione di degrado e pericolo: l’imboccatura di Santa Liberata, in rovina da troppo tempo, sarà rifatta. L’annuncio fa seguito allo stanziamento di un finanziamento di 150mila euro da parte della Regione Toscana a favore del Comune di Orbetello, destinato alla riqualificazione dell’area. A festeggiare con enfasi è l’ Artemare Club, l’associazione che per anni si è instancabilmente battuta per il ripristino del decoro e della sicurezza nel cruciale punto di accesso al porto canale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

