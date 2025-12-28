Sandokan, celebre personaggio dei romanzi di Emilio Salgari, è noto come il coraggioso pirata della Malesia. Sebbene spesso associato alle avventure piratesche, la sua figura rappresenta anche un simbolo di lotta e libertà. Nei racconti, Sandokan si distingue per il suo ruolo di leader e difensore degli oppressi, anche se non è descritto come un missionario o un liberatore di schiavi cristiani.

Sandokan è il protagonista dei romanzi d’avventura di Emilio Salgari (1862-1911) sui pirati della Malesia. Lo sceneggiato televisivo che la Rai gli dedicò nel 1976, dove l’attore indiano Kabir Bedi interpretava il pirata-gentiluomo, ebbe un successo strepitoso. Ora, dopo circa cinquant’anni, una nuova serie è andata in onda su Rai1 e stavolta è Can Yaman che interpreta il pirata eroe. Continua ad affascinare la storia avventurosa di questo personaggio esotico. Ma siamo sicuri che Sandokan sia tutto e solo frutto della fantasia dello scrittore veronese che non aveva mai navigato né era uscito dall’Italia? Di recente è emersa una tesi sorprendente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sandokan era un missionario e liberava gli schiavi cristiani

Leggi anche: I “chatter” filippini, ecco chi sono gli schiavi di Onlyfans

Leggi anche: Nuove scoperte negli scavi di Pompei: fave e frutta per mantenere gli schiavi in salute

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La prima parola che ti viene in mente su #CanYaman, il nuovo Sandokan. - facebook.com facebook