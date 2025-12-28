San Zeno maggiore a Verona un nuovo volume svela i segreti del palazzo abbaziale
Un nuovo tassello fondamentale per la riscoperta e la fruizione di uno dei luoghi storici più affascinanti della città di Verona.Il volume “San Zeno maggiore a Verona”, interamente dedicato al Palazzo abbaziale di San Zeno, cuore storico dell’antica e potente cittadella benedettina, curato da. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Verona Antiquaria inaugura il nuovo anno a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo
Leggi anche: San Zeno: la meraviglia romanica di Verona
“San Zeno maggiore a Verona”, un nuovo volume svela i segreti del palazzo abbaziale; Per San Zeno 650 pagine di storia. La pubblicazione finanziata dalla Fondazione Banca Popolare su progetto dell'Università; Verona, imbrattati i leoni di San Zeno: l'autore immortalato in un filmato; Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno.
Verona, imbrattati i leoni di San Zeno: l'autore immortalato in un filmato - Imbrattati con del colore verde e con scritte: la «A» di anarchia, «free Gaza» e altre frasi. rainews.it
Verona, leoni imbrattati con la vernice verde e scritte pro Pal nella basilica di San Zeno: indagini in corso per individuare gli autori - Anche a Castelvecchio è stata trovata una scritta simile di colore blu. msn.com
Verona, imbrattati di vernice i leoni medievali davanti alla basilica di San Zeno. Blitz dei pro Pal anche a Castelvecchio - L'atto vandalico scoperto la notte di Natale: nella zona anche scritte «free Gaza». corrieredelveneto.corriere.it
Oggi abbiamo avuto l'onore e il piacere di presenziare a una toccante cerimonia eucaristica prenatalizia, ospitata nella maestosa Basilica di San Zeno Maggiore di Verona. L'evento ha riunito il personale militare e civile dei comandi e reparti delle Forze Armat - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.