Samb, in attacco piacciono Cioffi e Nepi.

La sosta natalizia è servita per Eusepi compagni per tirare il fiato ma soprattutto per liberarsi mentalmente dalle scorie psicologiche che le ultime dieci giornate (sei sconfitte e quattro pareggi) hanno lasciato nelle loro teste, per iniziare bene il nuovo anno con la trasferta di Sestri Levante contro il Bra. Un vero e proprio spareggio salvezza. I rossoblù si ritroveranno domani al Ciarrocchi per riprendere la preparazione in vista di questo delicato e fondamentale incontro. Allo stesso tempo la società con il presidente Massi e il diesse De Angelis sono rimasti in stretto contatto con il tecnico D’Alesio per studiare le opportune soluzioni per quanto riguarda l’organico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

