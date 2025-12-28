La salute riguarda tutti, nessuno escluso: giovani e anziani, uomini e donne, pazienti e parenti. Mentre per Torino l’anno si chiude con l'approvazione del nuovo piano socio-sanitario 2025-2030 e con due grandi notizie che arrivano dagli ospedali cittadini, Torino Today Dossier ripercorre i temi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Salute mentale e fisica, malattie e cause di morte: come stanno i torinesi

Leggi anche: Movember: un mese dedicato alla salute maschile mentale e fisica

Leggi anche: Il 78 per cento dei liguri si dichiara: “in buona salute fisica e mentale”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I 7 benefici della corsa per la salute mentale; Vuoi abbassare il rischio di malattie cardiache? Recupera il sonno nel weekend; Salute mentale e fisica, malattie e cause di morte: come stanno i torinesi; Solitudine malattia mondiale, ecco cosa provoca. Lo psicologo: ma esiste anche l’isolamento felice.

Sanità, lo studio: “Il 78 per cento dei liguri si dichiara in buona salute fisica e mentale” - Oppure, per chi è pervaso dal pessimismo ligure, non sono stati bene ma non vogliono confessarlo perché «Sono affari miei e ... ilsecoloxix.it

Salute mentale. La depressione grave aumenta il rischio di altre 22 malattie - I pazienti con un disturbo dell’umore severo hanno un rischio dal 12 al 32% più elevato di andare incontro a 22 patologie diverse quali asma, disordini urinari, patologie cardiovascolari, ... quotidianosanita.it

Salute mentale e cronicità, l’Onu fissa nuovi target globali al 2030 - L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una nuova dichiarazione politica che integra malattie non trasmissibili e salute mentale, con obiettivi globali e target di sistema ... doctor33.it