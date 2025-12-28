Salis a eccidio fratelli Cervi | Il fascismo torna quando smettiamo di riconoscerlo

Domenica 28 dicembre, a Reggio Emilia, si è svolta una cerimonia in ricordo dell’82º anniversario dell’eccidio dei fratelli Cervi e di Quarto Camurri. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato alla commemorazione presso la Sala del Tricolore, sottolineando l’importanza di riconoscere e contrastare i segnali di fascismo che, se ignorati, rischiano di riaffiorare nel presente. Un’occasione per riflettere sulla memoria e sui valori democratic

Domenica 28 dicembre la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato, nella Sala del tricolore al Palazzo del Comune di Reggio Emilia, alla commemorazione per l'82esimo anniversario dell'eccidio dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri, avvenuto all'alba del 28 dicembre 1943 a opera dei fascisti.

Sindaca Salis a Reggio Emilia per 82° anniversario eccidio fratelli Cervi propone: "Il 25 aprile pastasciutta antifascista anche a Genova" - "Più volte mi è stato chiesto se ha ancora senso, nel nostro tempo, dirsi antifascisti. telenord.it

Oggi e domani le commemorazioni nell’82° anniversario dell’eccidio fascista al poligono. Si comincia al cimitero di Guastalla, poi fiaccolata a Campegine. Domani Salis in Sala del Tricolore. - facebook.com facebook

