Salerno il pugile Dario Socci conquista il prestigioso titolo WBO Oriental Middleweight

Dario Socci, pugile di Salerno, ha recentemente ottenuto il titolo WBO Oriental Middleweight, un riconoscimento di rilievo nel panorama internazionale. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti nella carriera dell’atleta e riflette l’impegno della comunità sportiva locale. La conquista testimonia la crescita e l’affermazione di Salerno nel mondo della boxe, rafforzando la reputazione della città nel settore.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.