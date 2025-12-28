Salerno il pugile Dario Socci conquista il prestigioso titolo WBO Oriental Middleweight
Dario Socci, pugile di Salerno, ha recentemente ottenuto il titolo WBO Oriental Middleweight, un riconoscimento di rilievo nel panorama internazionale. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti nella carriera dell’atleta e riflette l’impegno della comunità sportiva locale. La conquista testimonia la crescita e l’affermazione di Salerno nel mondo della boxe, rafforzando la reputazione della città nel settore.
Il pugile salernitano Dario Socci ha conquistato il prestigioso titolo WBO Oriental Middleweight. Un traguardo che onora non solo l’atleta ma l’intera comunità sportiva del territorio.Il commento Il plauso dell'associazione Torrione Eventi APS:"Questo successo è il risultato di impegno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
