Saldi invernali 2026 | Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo
Mancano pochi giorni all’avvio dei saldi invernali 2026 e anche la Sicilia si prepara a una stagione di sconti lunga e articolata. Nell’Isola le vendite ribassate scatteranno sabato 3 gennaio e proseguiranno fino al 15 marzo, offrendo uno dei periodi più ampi d’Italia per approfittare delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
