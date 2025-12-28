Saldi invernali 2026 | quando iniziano in Friuli e i consigli per evitare le truffe

I saldi invernali 2026 in Friuli inizieranno sabato 3 gennaio e dureranno fino al 31 marzo. Durante questo periodo, i negozi offriranno sconti sui loro prodotti, con possibilità di promozioni anche in altri momenti dell’anno. È importante fare attenzione alle truffe e conoscere i propri diritti per evitare problemi durante gli acquisti. In questa guida troverai tutte le informazioni utili per affrontare i saldi in modo consapevole e sicuro.

Sabato 3 gennaio 2026. È questa la data in cui iniziano i saldi in Friuli. I prodotti saranno in vendita a prezzi ribassati fino a martedì 31 marzo 2026 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno.Nella nostra regione non esiste il divieto di effettuare.

