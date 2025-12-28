Saldi invernali 2026 in Campania | si parte il 3 gennaio Guida pratica per non farsi ingannare
Saldi invernali 2026 in Campania al via il 3 gennaio: calendario regionale completo e vademecum per evitare fregature. È ormai tutto pronto per l’avvio dei saldi invernali 2026 e anche in Campania scatterà la corsa agli sconti. La data da segnare in calendario è sabato 3 gennaio, quando inizieranno ufficialmente le vendite di fine stagione . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Saldi invernali 2026: la tua regione parte il 3 gennaio o devi aspettare?
Leggi anche: Saldi invernali 2026, c'è la data: quando si parte in Piemonte
Saldi invernali 2026, poco più di una settimana al via: le date in Campania; Saldi 2026, ecco quando iniziano: il calendario e le date regione per regione; Saldi invernali 2026: le date di inizio per ogni regione; Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere.
Saldi invernali 2026, poco più di una settimana al via: le date in Campania - 2025 della Direzione Generale Sviluppo delle attività produttive, pubblicata sul BURC n. napolitoday.it
Saldi invernali 2026, quando cominciano? Le date precise: il calendario regione per regione - Con il nuovo anno, oltre ai buoni propositi, arrivano anche i saldi: scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere ... consumatore.com
Saldi gennaio 2026, quest’anno iniziano prima: il calendario completo e le date regione per regione - Dal 2 gennaio in Valle d'Aosta al 5 gennaio in Liguria: il calendario completo dei saldi invernali 2026 regione per regione ... ilfattoquotidiano.it
Saldi invernali in Sardegna, inizia il conto alla rovescia: ecco quando iniziano Avranno una durata di 60 giorni - facebook.com facebook
Saldi invernali 2026, ecco quando iniziano e cosa c'è da sapere. Il calendario regione per regione x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.