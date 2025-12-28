Saccheggiano un appartamento a Roma e si calano con una corda per 11 metri

Una banda di ladri ha svaligiato un appartamento nel quartiere Trieste di Roma, calandosi con una corda di circa 11 metri. L'episodio ha attirato l'attenzione dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Parioli, intervenuti sul posto per fermare i malviventi. L'evento si è svolto in un contesto di normale attività quotidiana, evidenziando le sfide delle forze dell'ordine nella tutela dei residenti.

