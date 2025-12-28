Sabatini consiglia Spalletti |  Torni a Koopmeiners braccetto è l’unica ‘spallettata’ indovinata

Sabatini suggerisce a Spalletti di ripristinare la coppia difensiva con Koopmeiners in posizione di braccetto, ritenendo questa soluzione la più efficace. La scelta strategica mira a rafforzare la stabilità della linea difensiva e migliorare l’equilibrio della squadra, in vista delle prossime sfide. Un consiglio che evidenzia l’importanza di trovare l’assetto giusto per ottenere risultati concreti.

Il commento del giornalista. Sandro Sabatini, giornalista, scrive così su calciomercato.com della Juventus dopo la gara col Pisa: « La Juve soffre eppure avanza. Gioca male ma vince. Confonde però risale ». «l risultato mette comunque in secondo piano tutte le contraddizioni della prestazione. A cavallo tra primo e secondo tempo, il Pisa di Gilardino ha messo in difficoltà la Juve di Spalletti, che però torna a casa con la vittoria. E impacchetta, oltre al 2-0, anche il regalo natalizio atteso fin da Ferragosto: il folletto Zhegrova, autentico – e unico – protagonista del cambiamento bianconero nella ripresa.

