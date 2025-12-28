Sabatini attacca l’Inter | Hanno mandato via questo giocatore troppo facilmente 

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Sandro Sabatini critica l’Inter, evidenziando come la società abbia lasciato andare un giocatore importante troppo rapidamente. La sua osservazione si inserisce nel discorso sulle strategie di mercato e sulla gestione delle risorse umane del club, suscitando riflessioni sulle decisioni prese e sulle eventuali conseguenze future.

Inter News 24 Il giornalista Sandro Sabatini ha attaccato l’Inter, dicendo che la società ha mandato via un giocatore troppo facilmente. Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul suo canale YouTube del Napoli e di Juan Jesus, giocatore elogiato a gran voce, e che l’Inter ha lasciato andar via qualche anno fa con troppa facilità. SUL NAPOLI – « Questa è la squadra di Conte, senza tanto spazio per la fantasia. E anche in difesa non si può parlare di emergenza, in difesa c’è un titolare nascosto che è Juan Jesus, a volte oggi si è perso l’avversario, anche disattento ma è un giocatore di un’affidabilità straordinaria. 🔗 Leggi su Internews24.com

sabatini attacca l8217inter hanno mandato via questo giocatore troppo facilmente160

© Internews24.com - Sabatini attacca l’Inter: «Hanno mandato via questo giocatore troppo facilmente» 

Leggi anche: Sabatini si congratula con Spalletti: «Lui è fondamentale, questo giocatore poi mi sta piacendo tantissimo…». Lo ha detto sul nuovo tecnico bianconero

Leggi anche: Sabatini attacca Chivu dopo Bologna Inter: «Un errore evidente che pesa tanto. Si è dimostrato inesperto»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.