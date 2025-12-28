Sabalenka-Kyrgios oggi nella Battaglia dei Sessi orario e dove vederla in TV e streaming

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Dubai oggi si terrà la Battaglia dei Sessi. In campo Aryna Sabalenka, numero 1 del tennis femminile, e Nick Kyrgios, sprofondato al numero 652. Si giocherà con regole differenti e un campo modificato per Sabalenka. Si parte alle 17, diretta TV in chiaro su Supertennis. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

