Sabalenka-Kyrgios oggi la ‘battaglia dei sessi’ a Dubai | orario e dove vederla in chiaro

Oggi, 28 dicembre, a Dubai si svolge la sfida tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, un incontro che richiama la storica battaglia dei sessi tra Billie Jean King e Bobby Riggs. Un evento che, pur mantenendo un tono amichevole, mette in evidenza le differenze e le dinamiche tra il tennis maschile e femminile. Ecco tutte le informazioni su orario e modalità di visione in chiaro.

Oggi, 28 dicembre, Aryna Sabalenka, la numero uno del tennis femminile, e Nick Kyrgios, uno dei tennisti più controversi del circuito maschile, si sfideranno in una "battaglia dei sessi" a Dubai, 52 anni dopo il celebre incontro tra Billie Jean King e Bobby Riggs. La partita di Sabalenka e Kyrgios ha suscitato opinioni contrastanti, con molti che vedono la sfida più come un evento spettacolare che come un confronto di pari livello competitivo. La storica sfida tra Billie Jean King e Bobby Riggs. Billie Jean King, che nel 1973 affrontò Riggs in un match simbolo per la parità di genere, vincendo l'incontro, ha espresso il suo scetticismo, dichiarando che, sebbene sia un evento interessante, la sfida odierna non abbia lo stesso significato culturale e sociale di quella del 1973.

