Sabalenka-Kyrgios oggi la Battaglia dei Sessi 2025 | a che ora e su che canale in diretta tv

Oggi, domenica 28 dicembre, alla Coca-Cola Arena di Dubai la numero 1 del ranking Wta, la bielorussa Aryna Sabalenka, 27anni, sfida l'ex numero 13 del ranking Atp, Nick Kyrgios, 30 anni. L'australiano attualmente è crollato al 671esimo posto nel ranking Atp, a causa di una serie di gravi.

