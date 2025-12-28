Mancano ancora pochi giorni alla partenza ufficiale della nuova stagione, il 2 gennaio inizierà l’edizione 2026 della United Cup, e molti tennisti scelgono di avvicinarsi all’inizio dell’attività attraverso i tornei esibizione. Sarà un incontro molto particolare quello in programma oggi, inizio alle 17:00, alla Coca Cola Arena di Dubai, perché si colloca in una dimensione intermedia tra un confronto sportivo dal forte significato sociale e la pura trovata commerciale. La bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, sfida l’australiano Nick Kyrgios, precipitato al numero 671 del ranking ATP, nella Battaglia dei Sessi, incontro che adotterà alcune variazioni regolamentari per provare a garantire condizioni di equilibrio tra due atleti di sesso diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sabalenka-Kyrgios oggi, Battaglia dei Sessi 2025: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche: Su che canale vedere in tv Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Kyrgios sfida Sabalenka: le regole e le novità; Tennis: Sabalenka-Kyrgios altra battaglia dei sessi che divide; Sabalenka-Kyrgios: quando e dove vedere la Battaglia dei Sessi; Dove vedere in tv Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming.

LIVE Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA: l’australiano mette in gioco la sua reputazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Aryna Sabalenka ... oasport.it