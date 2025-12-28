Sabalenka-Kyrgios la Battaglia dei Sessi 2025 | a che ora e su che canale in diretta tv

Oggi, domenica 28 dicembre, alla Coca-Cola Arena di Dubai la numero 1 del ranking Wta, la bielorussa Aryna Sabalenka, 27anni, sfida l'ex numero 13 del ranking Atp, Nick Kyrgios, 30 anni. L'australiano attualmente è crollato al 671esimo posto nel ranking Atp, a causa di una serie di gravi. 🔗 Leggi su Today.it

La "Battaglia dei Sessi" tra Sabalenka e Kyrgios divide il mondo del tennis: campo ridotto del 9% e solo prime per Nick - A Dubai è tutto pronto per la sfida tra Sabalenka e Kyrgios, che per cercare di essere più ! sport.virgilio.it