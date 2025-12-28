L’idea ambiziosa risale al mese di gennaio del 1996: assicurare anche a Prato un club di auto e moto storiche. Prima di allora gli appassionati erano costretti a recarsi a Firenze per potere partecipare alle attività associazionistiche. Quell’idea, nata dallo spirito di Tiziano Cherubini e del compianto Vittorio Lanini, si è poi trasformata in una vera e propria associazione sportiva, che il 17 gennaio 1996 ha preso il nome di Ruote Classiche Club Prato, per volere di dodici soci fondatori. Oggi, trent’anni dopo, l’associazione si appresta a festeggiare un cammino fatto di centinaia d’eventi, visite di tanti campioni, e il superamento di quota 600 iscritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruote Classiche Club. Trent’anni da festeggiare

Leggi anche: Ruote classiche festeggia 30 anni

Leggi anche: Aci Prato e Ruote Classiche Club Prato insieme per solidarietà

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.