Rubano Gesù dal presepe | Era per una foto

La scena è quella, quasi surreale, di una notte di Santo Stefano in piazza Leopardi, quando il silenzio della sera viene rotto da una corsa improvvisa: tre ragazzini, poco più che quattordicenni, si allontanano di scatto dal presepe gigante. Qualcosa però non torna. Manca un pezzo. Anzi, manca il pezzo: il Bambin Gesù. Un dettaglio che assume un peso ancora maggiore se si ripensa alle parole pronunciate pochi giorni prima dal sindaco Emanuele Pepa, che inaugurando l’allestimento si era detto fiducioso ma anche preoccupato, auspicando che "non accadesse nulla di spiacevole" a quel presepe, proprio alla luce dei tanti episodi di vandalismo che negli ultimi tempi hanno colpito spazi e arredi della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

