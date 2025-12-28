Ruba quattro punte di Grana e tre tranci di prosciutto cotto | denunciato 40enne

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Sorbole Mezzani hanno denunciato un 40enne italiano residente in provincia di Parma, ritenuto responsabile di aver sottratto quattro punte di Grana e tre tranci di prosciutto cotto. Dopo le verifiche e gli accertamenti necessari, le autorità hanno proceduto con la denuncia presso la Procura della Repubblica di Parma.

