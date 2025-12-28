Ruba quattro punte di Grana e tre tranci di prosciutto cotto | denunciato 40enne
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Sorbole Mezzani hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 40enne italiano, residente in provincia che, al termine delle necessarie verifiche e degli accertamenti svolti è ritenuto il presunto responsabile di un furto di generi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
