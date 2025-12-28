Rosy della Lombardia ad Affari Tuoi | Nella vita vado sempre fino in fondo e vince contro il destino
Rosy, concorrente lombarda di Affari Tuoi, ha affrontato due cambi e raggiunto la finale con 200 euro e il pacco nero. Con determinazione, ha scelto di non rischiare e ha accettato l'offerta del dottore. La sua esperienza dimostra come, nella vita, sia importante andare fino in fondo e fare scelte consapevoli, anche di fronte all’incertezza.
Rosy della Lombardia dopo due cambi, arriva in finale con 200 euro e il pacco nero. Non cede al rischio e accetta l'offerta del dottore: il suo pacco conteneva meno di quanto ha vinto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
