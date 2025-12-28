Al Teatro Pergolesi di Jesi, il Balletto di Milano presenta una nuova interpretazione di

JESI – Romeo e Giulietta: l’amore che sfida l’impossibile, eterno come la luce. La celebre tragedia di William Shakespeare rivive in danza grazie alla vibrante coreografia e ai costumi di Federico Veratti e alle scenografie di Marco Pesta per il Balletto di Milano, al Teatro Pergolesi di Jesi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - "Romeo e Giulietta", celebre tragedia shakesperiana, rivive al 'Pergolesi' di Jesi con il Balletto di Milano

Jesi, il balletto di Milano in Romeo e Giulietta in scena lunedì al Pergolesi; Romeo & Giulietta: il musical in scena a Catania dal 26 al 28 dicembre; Al Teatro Abc di Catania in scena un intenso e passionale Giulietta & Romeo tra atmosfere antiche e moderne; Il Balletto di Milano al Pergolesi: sul palco c’è Romeo e Giulietta.

