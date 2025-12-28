Roma | tragedia sfiorata in ospedale tenta di uccidere il compagno di stanza

A Roma, all’Ospedale Sant’Andrea, un episodio di violenza ha coinvolto un paziente indiano nel reparto di gastroenterologia. Senza motivo apparente, ha aggredito il compagno di stanza, un uomo romano di 84 anni. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine e dal personale ospedaliero, evitando conseguenze più gravi. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei reparti ospedalieri e sulla gestione delle tensioni tra pazienti.

AGI - Una persona ricoverata all'Ospedale Sant'Andrea di Roma, di nazionalità indiana e ricoverata nel reparto di gastroenterologia, ha improvvisamente dato in escandescenze scagliandosi, per motivi tuttora sconosciuti, contro il suo compagno di stanza, un romano di 84 anni. L'uomo, 43 anni, ha iniziato a percuotere l'anziano, tentando poi di soffocarlo a mani nude mentre si trovava a letto. Solo il tempestivo intervento del personale medico, che ha udito i rumori provenire dalla camera, ha interrotto l'aggressione salvando la vita all'anziano. All'arrivo dei Carabinieri, chiamati per sedare la situazione che nel frattempo era degenerata coinvolgendo anche i familiari della vittima, il 43enne si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli e spintonandoli nel tentativo di opporsi all'arresto. 🔗 Leggi su Agi.it

