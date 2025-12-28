Roma | tenta di uccidere il vicino di letto in ospedale arrestato 43enne

Un episodio di violenza si è verificato ieri sera all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere il proprio vicino di letto. L'intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone ha permesso di sedare la situazione e di mettere in sicurezza i presenti. La vicenda è sotto indagine per chiarire i motivi dell'aggressione.

Ieri sera, intorno alle 23, le corsie dell'ospedale Sant'Andrea sono state teatro di una notte di follia che ha richiesto l'intervento urgente dei Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone. Un cittadino indiano di 43 anni, ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ha improvvisamente dato in escandescenze scagliandosi, per motivi tuttora sconosciuti, contro il suo compagno di stanza, un romano di 84 anni. L'aggressione è stata di inaudita violenza: l'uomo ha iniziato a percuotere l'anziano, tentando poi di soffocarlo a mani nude mentre si trovava a letto. Solo il tempestivo intervento del personale medico, che ha udito i rumori provenire dalla camera, ha interrotto l'azione delittuosa salvando la vita all'anziano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma: tenta di uccidere il vicino di letto in ospedale, arrestato 43enne Leggi anche: Roma. 43enne indiano ricoverato al “Sant’Andrea” dà in escandescenze e tenta di uccidere il compagno di camera. Poi si avventa contro i Carabinieri. Arrestato Leggi anche: Roma: tragedia sfiorata in ospedale, tenta di uccidere il compagno di stanza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma: tenta di uccidere il vicino di letto in ospedale, arrestato 43enne - Ieri sera, intorno alle 23, le corsie dell'ospedale Sant'Andrea sono state teatro di una notte di follia che ha richiesto l'intervento ... iltempo.it

Un paziente dell’ospedale Sant’Andrea di Roma tenta di uccidere il compagno di stanza, arrestato - ROMA (ITALPRESS) – Sabato sera, intorno alle 23:00, le corsie dell’ ospedale Sant’Andrea sono state teatro di una notte di follia che ha richiesto l’intervento urgente dei Carabinieri della Stazione R ... msn.com

Roma, cerca di uccidere il rivale stranglandolo con un cordino degli occhiali. Arrestato dalla polizia - Un ivoriano di 21 anni è stato arrestato dalla polizia mentre stava cercando di uccidere uno straniero. msn.com

La Roma tenta il doppio acquisto 3 giocatori in uscita https://mdst.it/4jiIW5x #SportMediaset - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.