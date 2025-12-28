Roma Metro D scelte le fermate della linea | costerà più di 9 miliardi

È stato ufficialmente definito il tracciato della futura Metro D di Roma, nota anche come linea gialla. La scelta delle fermate è stata confermata durante una riunione del 23 dicembre tra il sindaco Roberto Gualtieri e gli assessori competenti. Il progetto, il cui costo supera i 9 miliardi di euro, rappresenta un passo importante per lo sviluppo del sistema di trasporto pubblico della città.

Il tracciato su cui si svilupperà la Metro D di Roma, denominata linea gialla, è stato definitivamente scelto dopo una riunione convocata il 23 dicembre dal sindaco Roberto Gualtieri con gli assessori capitolini ai Trasporti e all'Urbanistica. La Metro D viene descritta come uno dei progetti più ambiziosi per la mobilità della Capitale, anche per dimensioni e complessità. Il Comune, nel marzo 2024, ha stanziato risorse per la "project review" dell'opera, un passaggio necessario per aggiornare e rimettere in carreggiata un'infrastruttura che da anni compare nei piani della città.

